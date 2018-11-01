На месте катастрофы самолета Boeing нашли обломок шасси

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Спасатели также нашли бортовой самописец Boeing 737

Индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который разбился с 189 людьми на борту. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство AFP.

"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737, который разбился над Яванским морем.

Напомним, Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы.

Также ранее сообщалось, что у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего возле острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Напомним, на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.