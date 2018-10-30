На місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Останки загиблих в авіакатастрофі направлять на аналіз ДНК

На місці катастрофи літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air в Індонезії виявили останки 10 загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Повідомляється, що виявлені останки направлять на аналіз ДНК. Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють, що в тому числі були виявлені останки дитини. Крім того, на місці катастрофи знайшли особисті речі пасажирів.

Нагадаємо, вчора індонезійські власті заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Всього на борту знаходилися 189 осіб, у тому числі близько 20 співробітників Міністерства фінансів Індонезії. Зазначимо, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу.

Літак авіакомпанії Lion Air, який прямував з Джакарти в Панкалпінанг, зазнав аварії через 13 хвилин після зльоту. Перевізник заявляв про повну справність лайнера, пізніше з'явилася інформація про те, що раніше у літака були проблеми, але їх вчасно усунули. Ця авіакатастрофа стала першою для літаків покоління MAX, які лише нещодавно почали поставлятися авіакомпаніям.