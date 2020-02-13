На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у еще 44 пассажиров

Заражение новым коронавирусом подтвердили у еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом передает The Japan Times.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Японии, проверки на наличие вируса у этих пассажиров дали положительный результат.

Напомним, 10 февраля подтвердили информация о втором зараженном украинце на круизном лайнере. Оба зараженных уже покинули корабль и переведены в японскую больницу. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

В этот же день Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что карантин на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого также находятся украинцы, планируется завершить 19 февраля. На борту корабля находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам. На тот момент число заболевших коронавирусом возросло до 174.