Украина объявила эвакуацию своих граждан из Хубэя

Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Украинцев эвакуируют из-за вспышки коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Китае граждане Украины будут эвакуированы из провинции Хубэй - эпицентра распространения. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае.

Сообщается, что в связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй коронавируса 2019-nCoV правительство решило эвакуировать граждан Украины. С этой целью 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс.

Граждан Украины, которых включили в список на эвакуацию, просят приготовить паспорта, документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также документы детей. Также украинцев просят оставаться на постоянной связи, быть готовыми к возможному ночному перемещению, ждать звонков посольства и сообщений в группе "Embassy - EVACUATION" в мобильном приложении Wechat.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в Японии, у гражданина Украины выявили коронавирус. Его госпитализировали, под медицинским наблюдением он пробудет не менее 14 дней.

По состоянию на 10 февраля от китайского коронавируса 2019-nCoV умерли 910 человек.