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На борту круизного лайнера в Японии подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом

Новости » В мире     05.02.2020 - 10:15
На борту круизного лайнера в Японии подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (скриншот видео)

Инфицированных пассажиров сняли с корабля

По крайней мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, передает агентство CNA.

Сообщается, что среди пассажиров и членов экипажа было произведено более 200 заборов проб на наличие вируса, и как минимум у десятерых человек тест показал положительные результаты.

"Примерно с 7:30 утра (во вторник 22:30 по Гринвичу) мы заставили их (10 человек с положительным результатом) покинули судно, и в сотрудничестве с береговой охраной мы отправляем их в медицинские учреждения", - сказал японский министр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира, который находился на судне в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

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