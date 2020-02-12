ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названа дата снятия карантина с японского лайнера с украинцами

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 14:11
Названа дата снятия карантина с японского лайнера с украинцами
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

На борту находится команда из семи фармацевтов

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить 19 февраля. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сообщается, что на борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам. Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

Отметим, число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174.

Ранее сообщалось, что эвакуированных из Уханя (Китай) на фоне вспышки коронавируса граждан Украины могут разместить в заведениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны.

В то же время не исключается, что число зараженных коронавирусом украинцев может вырасти. Среди тех, кто заразился, есть украинцы.

Напомним, Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.

Минэкономики рассматривает два сценария влияния коронавируса на Украину Число погибших от коронавируса превысило 1,1 тыс. человек
Новости Украины вирусЯпониякарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь