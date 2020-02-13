На круїзному лайнері в Японії коронавірус виявили у ще 44 пасажирів

Зараження новим коронавірусом підтвердили у ще 44 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess в Японії. Про це передає The Japan Times.

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я Японії, перевірки на наявність вірусу у цих пасажирів дали позитивний результат.

Нагадаємо, 10 лютого підтвердили інформація про другого зараженого українця на круїзному лайнері. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені на японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

В цей же день Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавіруса. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що карантин на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться українці, планується завершити 19 лютого. На борту корабля перебуває команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам. На той момент кількість хворих коронавірусом зросла до 174.