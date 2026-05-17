У Кропивницькому розгорнули стяг з портретами тисяч полонених та безвісти зниклих воїнів

01:28 17.05.2026 Нд
2 хв
У місті розгорнули 380-метровий стяг із фото полонених і зниклих безвісти воїнів
aimg Юлія Маловічко
Фото: стяг з портретами полонених (Кропивницька міськрада)

У центрі Кропивницького провели масштабну акцію на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Учасники розгорнули найбільший в Україні стяг із тисячами портретів військових.

Під час заходу учасники розгорнули стяг завдовжки 380 метрів, на якому розміщені 12 600 світлин українських захисників. Як повідомили у Кіровоградській ОВА, раніше цей прапор уже представляли у Києві, Львові, Мукачеві, Івано-Франківську, Рівному та Житомирі.

Організатори акції наголосили, що головна мета заходу - привернути увагу суспільства та міжнародної спільноти до долі військовополонених і зниклих безвісти українців.

У міськраді зазначили, що кожна світлина на полотні символізує окрему історію мужності та боротьби, а сам стяг став знаком підтримки родин, які чекають повернення своїх рідних додому.

За даними організаторів, Кропивницький став одним із міст, де проходить всеукраїнська акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників.

Фото: центр Кропивницького напередодні (Кропивницька міськрада)

Ситуація з полоненими

Як повідомлялось, Україна повернула з полону РФ понад 9 тисяч своїх громадян. Серед них - сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.

Нагадаємо, що більш ніж тисяча українських військових та цивільних перебуває у російському полоні із 2022 року.

Ще РБК-Украъна писало, що українська сторона вже передала Росії списки для обміну за формулою "1000 на 1000"..

