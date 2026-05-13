Понад 9 тисяч українців повернули з полону: скільки серед них цивільних

Україна повернула з полону РФ понад 9 тисяч своїх громадян. Серед них - сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у парламенті.

За його словами, у 2025 році Україна підтримувала прямі контакти з російською стороною. Завдяки цьому вдалося передати ув'язненим в РФ:

Загалом з російського полону повернули 9 048 громадян України . З них:

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, понад тисяча українців - і військових, і цивільних - перебувають у полоні РФ ще з 2022 року. За словами представника Координаційного штабу, їхній ресурс вичерпується, тому їх повернення - у пріоритеті.

До речі, анонсований раніше масштабний обмін "1000 на 1000" досі не відбувся - Лубінець прямо заявив, що Україна вже передала списки, а затримка - виключно на боці Росії.