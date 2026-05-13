ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Понад 9 тисяч українців повернули з полону: скільки серед них цивільних

12:10 13.05.2026 Ср
1 хв
Україна підтримує полонених, яких ще не вдалося звільнити
aimg Олена Чупровська
Понад 9 тисяч українців повернули з полону: скільки серед них цивільних Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів про полон РФ (facebook.com zelenskyy.official)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Україна повернула з полону РФ понад 9 тисяч своїх громадян. Серед них - сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у парламенті.

Читайте також: Скарги на порушення мобілізації зросли у 333 рази, Лубінець запропонував "рецепт" змін

Скільки людей вдалося звільнити

Загалом з російського полону повернули 9 048 громадян України. З них:

  • 452 - цивільні особи;
  • решта - військовополонені.

За його словами, у 2025 році Україна підтримувала прямі контакти з російською стороною. Завдяки цьому вдалося передати ув'язненим в РФ:

  • близько 5 тисяч пакунків з теплими речами та медичними засобами;
  • близько 5 тисяч листів.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, понад тисяча українців - і військових, і цивільних - перебувають у полоні РФ ще з 2022 року. За словами представника Координаційного штабу, їхній ресурс вичерпується, тому їх повернення - у пріоритеті.

До речі, анонсований раніше масштабний обмін "1000 на 1000" досі не відбувся - Лубінець прямо заявив, що Україна вже передала списки, а затримка - виключно на боці Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обмін полоненими
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес