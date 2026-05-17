В Кропивницком развернули флаг с портретами тысяч пленных и без вести пропавших воинов

Во время мероприятия участники развернули флаг длиной 380 метров, на котором размещены 12 600 фотографий украинских защитников. Как сообщили в Кировоградской ОВА, ранее этот флаг уже представляли в Киеве, Львове, Мукачево, Ивано-Франковске, Ривном и Житомире.

Организаторы акции отметили, что главная цель мероприятия - привлечь внимание общества и международного сообщества к судьбе военнопленных и пропавших без вести украинцев.

В горсовете отметили, что каждая фотография на полотне символизирует отдельную историю мужества и борьбы, а сам флаг стал знаком поддержки семей, которые ждут возвращения своих родных домой.

По данным организаторов, Кропивницкий стал одним из городов, где проходит всеукраинская акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников.