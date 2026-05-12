Головна » Новини » Війна в Україні

Обмін полоненими "1000 на 1000" затягується тільки через Росію, - Лубінець

21:10 12.05.2026 Вт
2 хв
Українська переговорна група вже виконала свою частину роботи, однак процес залишається заблокованим
aimg Анастасія Никончук
Обмін полоненими "1000 на 1000" затягується тільки через Росію, - Лубінець
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що затримка обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" пов'язана виключно з позицією російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Обмін полоненими затягується через позицію РФ

За словами Дмитра Лубінця, Україна неодноразово стикається з ситуацією, коли досягнуті домовленості не виконуються російською стороною.

Він зазначив, що навіть після узгодження умов немає гарантії їх дотримання.

"Якщо ти навіть про щось домовився з російською стороною - ти ніколи не можеш бути на 100% упевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді, робота не зупинилася. Щодня відбуваються робочі процеси, переговорні процеси", - заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що переговорні процеси тривають щодня, проте реального просування в обміні поки що немає.

Україна передала списки для обміну

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що українська сторона вже передала Росії списки для обміну за формулою "1000 на 1000". Цю ж інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Таким чином, Київ завершив свою частину підготовки.

Українські представники заявляють, що процес штучно затягується саме з боку РФ, при цьому лунають звинувачення на адресу України.

Міжнародні гарантії та позиція США

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими готується за участю міжнародних партнерів і має бути гарантований США.

За його словами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив відповідні домовленості, що має посилити контроль за виконанням угод.

Нагадуємо, що в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в полон потрапило понад 10 тисяч російських військовослужбовців. Зазначається, що серед них також збільшується кількість іноземних найманців.

