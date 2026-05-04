В Коордштабі розповіли, скільки українців перебуває у полоні з 2022 року

12:23 04.05.2026 Пн
2 хв
З чим стикаються цивільні та військові у полоні?
aimg Валерій Ульяненко
В Коордштабі розповіли, скільки українців перебуває у полоні з 2022 року Фото: обмін полоненими (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)
Більш ніж тисяча українських військових та цивільних перебуває у російському полоні із 2022 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Секретаріату Коорштабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Росія планувала захопити Київ за три дні, але сили безпеки і оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні і підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисяча людей", - розповів він.

Охріменко зазначив, що Координаційний штаб працює з країною-агресоркою, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу.

Він наголосив, що погане харчування і медичне забезпечення, а також системний садизм до українських цивільних і військових дається взнаки.

"Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується", - заявив Охріменко.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов раніше повідомляв, що під час "великоднього обміну" Україна розраховувала на повернення більшої кількості громадян, проте російська сторона відхилила пропозицію.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на лютий 2026 року в російському полоні перебувало до 7 тисяч українських військових, тоді як в українському полоні налічувалося близько 4 тисяч окупантів.

Крім того, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, понад 95% полонених українців піддаються систематичним катуванням у РФ. Також станом на кінець 2025 року було зафіксовано 337 випадків навмисних та жорстоких страт українських військовослужбовців російськими військовими.

Зазначимо, 24 квітня в рамках обміну полоненими з РФ додому повернулися 193 українських воїни. Всі деталі - в матеріалі РБК-Україна.

Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
