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Кризис в Беларуси: Макрон заявил, что Лукашенко не согласен на посредничество ОБСЕ

Франция, Четверг 20 августа 2020 22:59
Кризис в Беларуси: Макрон заявил, что Лукашенко не согласен на посредничество ОБСЕ
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В то же время Путин положительно отреагировал на предложение о роли ОБСЕ

Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен с предложением о посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для разрешения политического кризиса в стране. В то же время президент России Владимир Путин положительно отреагировал на предложение о роли ОБСЕ

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в форте Брегансон на Французской Ривьере, сообщает агентство Reuters.

Макрон также отметил, что Путин положительно отреагировал на предложение о роли ОБСЕ в урегулированиии беларусского кризиса.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

Он также заявил, что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, однако не хочет, чтобы события развивались по украинскому сценарию.

Отметим, что в Беларуси уже более десьть дней продолжаются массовые протесты из-за возможной фальсификации результатов президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, но многие граждане и оппозиция считают, что на самом деле большинство голосов получила Светлана Тихановская.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты в стране могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьпротестЭммануэль Макрон
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