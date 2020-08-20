Криза в Білорусі: Макрон заявив, що Лукашенко не згоден на посередництво ОБСЄ

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

У той же час Путін позитивно відреагував на пропозицію про роль ОБСЄ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не згоден з пропозицією про посередництво Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) для розв'язання політичної кризи в країні. У той же час президент Росії Володимир Путін позитивно відреагував на пропозицію про участь ОБСЄ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в форте Брегансон на Французькій Рив'єрі, повідомляє агентство Reuters.

Макрон також зазначив, що Путін позитивно відреагував на пропозицію про роль ОБСЄ у врегулюванні білоруської кризи.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

Він також заявив, що ЄС зацікавлений в демократичному перехідному періоді в Білорусі, проте не хоче, щоб події розвивалися за українським сценарієм.

Відзначимо, що в Білорусі понад десять днів тривають масові протести з-за можливої фальсифікації результатів виборів президента. За даними ЦВК, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, але багато громадяни і опозиція вважають, що насправді більшість голосів отримала Світлана Тихановська.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не виключає, що протести в країні можуть перерости у громадянську війну чи військовий конфлікт.