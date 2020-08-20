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Минобороны Беларуси не исключает военного конфликта или гражданской войны

Минск, Четверг 20 августа 2020 21:19
Минобороны Беларуси не исключает военного конфликта или гражданской войны
Фото: протесты в Беларуси (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны не исключает применения армии против демонстрантов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты в стране могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт. Министр также не исключает, что против протестующих могут применить армию.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Ніва", которое получило аудиозапись закрытого заседания министра с руководством подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил.

Так, во время разговора с руководителями подразделений Хренин сравнил армию с часовым, который "готов сделать выстрел в гору, чтобы остановить нарушителя и не стрелять на поражение".

"И в случае выполнения всех команд часовым, или если ему грозит опасность, он обязан применять оружие на поражение. Ужасно не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами - армии", - заявил он.

Министр подчеркнул, что сегодня задача военных не допустить "выстрела в гору".

"Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - добавил Хренин.

Напомним, белорусская оппозиция призвала военных и силовиков переходить на сторону протестующих и пообещала им безопасность и неприкосновенность.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, почему белорусские силовики проявляют жестокость к протестующим.

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