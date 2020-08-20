Кризис в Беларуси: Макрон заявил о готовности ЕС быть посредником

Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)

Макрон не исключает привлечения России к диалогу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Европейского союза выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси. Французский лидер не исключает возможность привлечения к диалогу России и международных институтов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в форте Брегансон после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Макрона, сейчас в Беларуси необходим диалог между действующей властью, оппозицией и гражданским обществом, но в ЕС хотят, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами.

"Но Евросоюз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе ОБСЕ. Вовлекая Россию в требовательный диалог", - подчеркнул президент Франции.

Напомним, в Беларуси уже более 10 дней продолжаются массовые протесты из-за возможной фальсификации результатов президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, но многие граждане и оппозиция считают, что на самом деле большинство голосов получила Светлана Тихановская.

В начале неделе Макрон обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным; во время разговора российский президент заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние проблемы Беларуси.