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Макрон о кризисе в Беларуси: мы не хотим повторения украинского сценария

Париж, Четверг 20 августа 2020 21:50
Макрон о кризисе в Беларуси: мы не хотим повторения украинского сценария
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси

Европейский союз заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, переговорах власти с оппозицией и организации новых выборов. Однако в ЕС не хотят, чтобы события развивались по украинскому сценарию.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает France TV.

"Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, в Украине", - заявил он.

Напомним, в Беларуси более десяти дней продолжаются массовые протесты из-за возможной фальсификации результатов выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, но многие граждане и оппозиция считают, что на самом деле большинство голосов получила Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что ЕС готов выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

Кроме того, белорусская оппозиция призвала военных и силовиков переходить на сторону протестующих и пообещала им безопасность и неприкосновенность.

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Новости Украины БеларусьпротестЭммануэль Макрон
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