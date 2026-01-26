У Кривому Розі "Шахед" влетів у багатоповерхівку (відео)

Сьогодні, 26 січня, ворожий дрон "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони міста Олександра Вілкула у Facebook .

Він розповів, що зараз триває ліквідація наслідків "шахедної" атаки, відбулося пряме влучання в будинок.

"До уваги мешканців - враховуючи, що низька температура, штаб допомоги у найближчій школі. Розселення, кому потрібно - терцентр Тернівського району, будь ласка, всім, кому потрібно, там розселять", - сказав він.

Він додав, що поблизу знаходяться поліцейські, які можуть підвезти людей на розселення.

Пізніше Вілкул додав, що внаслідок влучання ворожого дрона ніхто не постраждав - у всіх постраждалих квартирах на момент удару нікого не було. Він додав, що мешканців з інших поверхів оперативно евакуювали.

Наразі гасіння пожежі закінчено. У постраждалому та сусідніх будинках велика кількість вибитих вікон.