У Кривому Розі перебої з теплом та електрикою через атаку росіян

Російські окупанти влаштували комбіновану атаку на інфраструктуру в Кривому Розі. Внаслідок удару РФ є проблеми із електропостачанням, опаленням та водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його заявою, під атакою ворога були житлова забудова та об'єкти інфраструктури. Серйозно пошкоджено атакою двоповерховий житловий будинок, приватне житло, адміністративні будівлі, інфраструктурні об'єкти та заклад культури.

"Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів. Намагаємося перезапустити великі котельні, але зниження температури теплоносія буде", - запевнив Вілкул.

Щодо перебоїв із постачанням води - система міського водоканалу вже перейшла на генератори. Тому вода буде, хоча й нижчими тиском. Оперативні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків теракту РФ.