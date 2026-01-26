В Кривом Роге "Шахед" влетел в многоэтажку (видео)
Сегодня, 26 января, вражеский дрон "Шахед" попал в многоэтажку в Кривом Роге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны города Александра Вилкула в Facebook.
Он рассказал, что сейчас продолжается ликвидация последствий "шахедной" атаки, произошло прямое попадание в дом.
"Вниманию жителей - учитывая, что низкая температура, штаб помощи в ближайшей школе. Расселение, кому нужно - терцентр Терновского района, пожалуйста, всем, кому нужно, там расселят", - сказал он.
Он добавил, что поблизости находятся полицейские, которые могут подвезти людей на расселение.
Позже Вилкул добавил, что в результате попадания вражеского дрона никто не пострадал - во всех пострадавших квартирах на момент удара никого не было. Он добавил, что жителей с других этажей оперативно эвакуировали.
Сейчас тушение пожара закончено. В пострадавшем и соседних домах большое количество выбитых окон.
Удары по Кривому Рогу
Напомним, 22 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела стало известно о раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик.
Всего Кривой Рог за сутки 22 января атаковали более 70 российских дронов и баллистическая ракета. Город более 10 часов подвергался непрерывной ракетно-дроновой атаке - она стала рекордной за все время войны.
После масштабной вражеской атаки в городе возникли перебои со светом и отоплением. По состоянию на утро 23 января более 3100 абонентов в городе находились без электричества, кроме того, были обесточены несколько шахт.
Под ударом 22 января был не только Кривой Рог - оккупанты также устроили дроновый теракт в Днепре. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом.
Отметим, в ночь на 21 января по Кривому Рогу был нанесен удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автотранспорта.