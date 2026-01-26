ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Кривом Роге "Шахед" влетел в многоэтажку (видео)

Кривой Рог, Понедельник 26 января 2026 21:55
UA EN RU
В Кривом Роге "Шахед" влетел в многоэтажку (видео) Иллюстративное фото: в Кривом Роге ликвидируют последствия атаки россиян (facebook.com DSNSODE)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 26 января, вражеский дрон "Шахед" попал в многоэтажку в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны города Александра Вилкула в Facebook.

Он рассказал, что сейчас продолжается ликвидация последствий "шахедной" атаки, произошло прямое попадание в дом.

"Вниманию жителей - учитывая, что низкая температура, штаб помощи в ближайшей школе. Расселение, кому нужно - терцентр Терновского района, пожалуйста, всем, кому нужно, там расселят", - сказал он.

Он добавил, что поблизости находятся полицейские, которые могут подвезти людей на расселение.

Позже Вилкул добавил, что в результате попадания вражеского дрона никто не пострадал - во всех пострадавших квартирах на момент удара никого не было. Он добавил, что жителей с других этажей оперативно эвакуировали.

Сейчас тушение пожара закончено. В пострадавшем и соседних домах большое количество выбитых окон.

Удары по Кривому Рогу

Напомним, 22 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела стало известно о раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик.

Всего Кривой Рог за сутки 22 января атаковали более 70 российских дронов и баллистическая ракета. Город более 10 часов подвергался непрерывной ракетно-дроновой атаке - она стала рекордной за все время войны.

После масштабной вражеской атаки в городе возникли перебои со светом и отоплением. По состоянию на утро 23 января более 3100 абонентов в городе находились без электричества, кроме того, были обесточены несколько шахт.

Под ударом 22 января был не только Кривой Рог - оккупанты также устроили дроновый теракт в Днепре. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом.

Отметим, в ночь на 21 января по Кривому Рогу был нанесен удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автотранспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин