В Кривом Роге "Шахед" влетел в многоэтажку (видео)

Сегодня, 26 января, вражеский дрон "Шахед" попал в многоэтажку в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны города Александра Вилкула в Facebook .

Он рассказал, что сейчас продолжается ликвидация последствий "шахедной" атаки, произошло прямое попадание в дом.

"Вниманию жителей - учитывая, что низкая температура, штаб помощи в ближайшей школе. Расселение, кому нужно - терцентр Терновского района, пожалуйста, всем, кому нужно, там расселят", - сказал он.

Он добавил, что поблизости находятся полицейские, которые могут подвезти людей на расселение.

Позже Вилкул добавил, что в результате попадания вражеского дрона никто не пострадал - во всех пострадавших квартирах на момент удара никого не было. Он добавил, что жителей с других этажей оперативно эвакуировали.

Сейчас тушение пожара закончено. В пострадавшем и соседних домах большое количество выбитых окон.