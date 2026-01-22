ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі

Дніпро, Четвер 22 січня 2026 13:21
UA EN RU
Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі Ілюстративне фото: під час обстрілу в Дніпрі зафіксували влучання в будинок (dsns_telegram)
Автор: Яна Коваль

У Дніпрі 22 січня під час чергової ворожої атаки зафіксовано влучання у житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Наразі з'ясовуються деталі події. Відомо, що окупанти обстріляли місто дронами.

"Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах", - заявив Ганжа.

Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення, завдавши ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерхову житлову будівлю та приватні будинки.

Тоді поранення отримали щонайменше двоє людей: 32-річний чоловік та 24-річна жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також постраждала дитина.

Окрім житлового сектору, вибухова хвиля пошкодила лінію електропередач та об'єкт комунальної інфраструктури, що вкотре підкреслило вразливість міських мереж під час обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів