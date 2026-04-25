У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: що кажуть у військкоматі

"Повідомляємо, що 22.04.2026 у РТЦК та СП м. Кривий Ріг помер військовозобов’язаний громадянин 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що громадянин перебував з 2025 року у розшуку як порушник військового обліку і був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки співробітниками Нацполіції.

При собі він мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання, у зв’язку з чим був направлений на додаткове медичне обстеження.

В приміщенні РТЦК та СП самопочуття громадянина раптово погіршилось. Було викликано бригаду екстреної медичної допомоги та представників Національної поліції України. Ознак насильницької смерті не було виявлено.

Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки.