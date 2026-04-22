У Харкові викрили групу військових ТЦК, підозрюваних у катуваннях цивільних

У Харкові викрили групу військових ТЦК, які катували цивільних людей та змушували їх підписувати документи про скасування відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДБР.

ДБР повідомили про підозру групі військовослужбовців одного з районних ТЦК міста Харкова, а також іншим військовим, які діяли за попередньою змовою у вчиненні катування цивільних громадян України.

Слідство встановило, що група військовослужбовців ТЦК під виглядом "оповіщення" увірвалися до приватного помешкання, попередньо представившись співробітниками СБУ.

На відео, яке було опубліковано ДБР, видно, що працівники ТЦК одного з чоловіків поставили на коліна та приставили йому до голови зброю.

Інший інший чоловік був замкнений в квартирі, до якої військовослужбовці увірвалися попередньо вибивши двері, та зробивши декілька пострілів у бік цивільної особи, спричинивши йому вогнепальне поранення, силоміць витягнули чоловіка з квартири, та разом з іншим цивільним чоловіком доставили до ТЦК.

У Центрі комплектування чоловіків тримали тривалий час, били їх, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники.

Одного з потерпілих осіб представники ТЦК змушували підписати документи про відмову від відстрочки від мобілізації. Згодом одного з чоловіків, після вчинення протиправних дій відпустили, а інший втік сам.

ДБР повідомляє, що до вчинення протиправних дій були причетні шість осіб, які діяли спільно за попередньо узгодженим планом. Серед фігурантів є майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та контролював дії інших військовослужбовців.

Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж ТЦК, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

ДБР також встановило, що під час проведення так званих "обшуків" військовослужбовці представилися представниками СБУ, погороджуючи зброєю та за допомогою вчинення фізичних дій змушували цивільних осіб зізнатися у вчиненні кримінальних порушень, пов'язаних зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

ДБР повідомило фігурантам підозру у катуванні, вчиненому за попередню змовою групи осіб, згідно з якою позбавлення волі може сягати до 10 років. Розслідування триває, встановлюються всі обставини події.