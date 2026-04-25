В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: что говорят в военкомате

"Сообщаем, что 22.04.2026 в РТЦК и СП г. Кривой Рог умер военнообязанный гражданин 1975 года рождения. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что гражданин находился с 2025 года в розыске как нарушитель воинского учета и был доставлен в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки сотрудниками Нацполиции.

При себе он имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание, в связи с чем был направлен на дополнительное медицинское обследование.

В помещении РТЦК и СП самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представителей Национальной полиции Украины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия. Руководство и личный состав РТЦК и СП способствуют правоохранительным органам в проведении проверки.