"Буду стріляти по ногах": під Луцьком на даху побилися військовий ТЦК та чоловік, обоє впали (відео)

13:55 23.04.2026 Чт
2 хв
Як у ТЦК прокоментували інцидент?
aimg Тетяна Степанова
"Буду стріляти по ногах": під Луцьком на даху побилися військовий ТЦК та чоловік, обоє впали (відео) Фото: під Луцьком на даху побилися військовий ТЦК та чоловік (Getty Images)

У селі Струмівка під Луцьком сталася бійка між працівником ТЦК і цивільним. Військовий погрожував стріляти, а потім скинув з даху чоловіка, який перебував у розшуку, і впав сам.

Про це повм ідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Волинські новини".

На відео, опублікованих в мережі, чути, як військовий російською мовою погрожує чоловіку стріляти по ногах, а також тим, хто знімає інцидент на відео.

У Волинському ТЦК та СП повідомили "Волинським новинам", що під час спільних заходів з оповіщення населення у селі Струмівка представники ТЦК разом із поліцейськими виявили транспортний засіб, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку.

Згодом громадянин залишив автомобіль, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, водночас уникаючи контакту з військовослужбовцями.

Для безпечного спуску йому надали драбину, яку він сам же ж забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху.

У подальшому чоловік повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік з ножем та гайковим ключем у автомобілі напав на працівників ТЦК. В результаті інциденту підозрюваного заарештували.

18 квітня у Яворові на Львівщині троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і спробували напасти на військовослужбовців. Частину нападників уже затримали.

А у Харкові викрили групу військових ТЦК, які катували цивільних людей та змушували їх підписувати документи про скасування відстрочки від мобілізації.

