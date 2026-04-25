ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Надзвичайні події

У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: що кажуть у військкоматі

13:01 25.04.2026 Сб
2 хв
Чи відома причина смерті?
aimg Тетяна Степанова
У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: що кажуть у військкоматі Фото: у Кривому Розі чоловік помер у ТЦК (facebook.com_dniprootcksp)

У Кривому Розі військовозобов’язаний помер у ТЦК. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Працівники ТЦК підуть під суд через побиття мобілізованого до смерті

"Повідомляємо, що 22.04.2026 у РТЦК та СП м. Кривий Ріг помер військовозобов’язаний громадянин 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що громадянин перебував з 2025 року у розшуку як порушник військового обліку і був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки співробітниками Нацполіції.

При собі він мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання, у зв’язку з чим був направлений на додаткове медичне обстеження.

В приміщенні РТЦК та СП самопочуття громадянина раптово погіршилось. Було викликано бригаду екстреної медичної допомоги та представників Національної поліції України. Ознак насильницької смерті не було виявлено.

Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, днями у селі Струмівка під Луцьком сталася бійка між працівником ТЦК і цивільним. Військовий погрожував стріляти, а потім скинув з даху чоловіка, який перебував у розшуку, і впав сам.

Також у Києві судитимуть двох військовослужбовців ТЦК, чиї дії та бездіяльність призвели до смерті мобілізованого під час його транспортування до столиці.

Раніше у Чернівецькій області чоловік з ножем та гайковим ключем у автомобілі напав на працівників ТЦК. В результаті інциденту підозрюваного заарештували.

18 квітня у Яворові на Львівщині троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і спробували напасти на військовослужбовців. Частину нападників уже затримали.

А у Харкові викрили групу військових ТЦК, які катували цивільних людей та змушували їх підписувати документи про скасування відстрочки від мобілізації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кривий Ріг ТЦК Мобілізація в Україні
Новини
