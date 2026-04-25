В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: что говорят в военкомате
В Кривом Роге военнообязанный умер в ТЦК. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Днепропетровский областной ТЦК и СП.
"Сообщаем, что 22.04.2026 в РТЦК и СП г. Кривой Рог умер военнообязанный гражданин 1975 года рождения. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.
В ТЦК отметили, что гражданин находился с 2025 года в розыске как нарушитель воинского учета и был доставлен в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки сотрудниками Нацполиции.
При себе он имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание, в связи с чем был направлен на дополнительное медицинское обследование.
В помещении РТЦК и СП самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представителей Национальной полиции Украины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия. Руководство и личный состав РТЦК и СП способствуют правоохранительным органам в проведении проверки.
Другие инциденты с ТЦК
Напомним, на днях в селе Струмовка под Луцком произошла драка между работником ТЦК и гражданским. Военный угрожал стрелять, а потом сбросил с крыши мужчину, который находился в розыске, и упал сам.
Также в Киеве будут судить двух военнослужащих ТЦК, чьи действия и бездействие привели к смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.
Ранее в Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате инцидента подозреваемого арестовали.
18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.
А в Харькове разоблачили группу военных ТЦК, которые пытали гражданских людей и заставляли их подписывать документы об отмене отсрочки от мобилизации.