В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: что говорят в военкомате

13:01 25.04.2026 Сб
2 мин
Известна ли причина смерти?
aimg Татьяна Степанова
В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: что говорят в военкомате Фото: в Кривом Роге мужчина умер в ТЦК (facebook.com_dniprootcksp)

В Кривом Роге военнообязанный умер в ТЦК. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Днепропетровский областной ТЦК и СП.

"Сообщаем, что 22.04.2026 в РТЦК и СП г. Кривой Рог умер военнообязанный гражданин 1975 года рождения. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что гражданин находился с 2025 года в розыске как нарушитель воинского учета и был доставлен в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки сотрудниками Нацполиции.

При себе он имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание, в связи с чем был направлен на дополнительное медицинское обследование.

В помещении РТЦК и СП самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представителей Национальной полиции Украины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия. Руководство и личный состав РТЦК и СП способствуют правоохранительным органам в проведении проверки.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, на днях в селе Струмовка под Луцком произошла драка между работником ТЦК и гражданским. Военный угрожал стрелять, а потом сбросил с крыши мужчину, который находился в розыске, и упал сам.

Также в Киеве будут судить двух военнослужащих ТЦК, чьи действия и бездействие привели к смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.

Ранее в Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате инцидента подозреваемого арестовали.

18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.

А в Харькове разоблачили группу военных ТЦК, которые пытали гражданских людей и заставляли их подписывать документы об отмене отсрочки от мобилизации.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским