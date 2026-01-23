У Кривому Розі через удари РФ без світла лишились дві шахти: фото евакуації

Зазначається, що вчора, 22 січня, внаслідок атаки дронів була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м.

Гірничорятувальники ухвалили складне, але єдине правильне рішення: виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. У супроводі фахівців ДВГРЗ ДСНС працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин.

Після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебувало 92 працівники. Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті, операція тривала 4 години.