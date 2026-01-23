У Кривому Розі через удари РФ без світла лишились дві шахти: фото евакуації

Гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт у Кривому Розі, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
Зазначається, що вчора, 22 січня, внаслідок атаки дронів була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м.
Гірничорятувальники ухвалили складне, але єдине правильне рішення: виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. У супроводі фахівців ДВГРЗ ДСНС працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин.
Після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебувало 92 працівники. Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті, операція тривала 4 години.
Нагадаємо, раніше через російський удар у Дніпропетровській області було знеструмлено вісім шахт. Одночасно під землею залишилось майже 2600 гірників.
Також повідомлялось, що окупанти 19 жовтня масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.
Також раніше, 26 серпня, війська РФ завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.
Окрім цього, в цей же день ворог обстріляв низку населених пунктів біля Добропілля. Внаслідок цього там було знеструмлено частину місцевих шахт, сотні шахтарів опинилися під землею. Втім, їх вдалося евакуювати на поверхню.