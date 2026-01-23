В Кривом Роге из-за ударов РФ без света остались две шахты: фото эвакуации

Горные спасатели подняли на поверхность работников двух шахт в Кривом Роге, которые оказались заблокированными под землей из-за обесточивания после российских обстрелов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
Отмечается, что вчера, 22 января, в результате атаки дронов была обесточена одна из шахт города: горняки оказались в ловушке на горизонтах -1135 м, -865 м и -475 м.
Горноспасатели приняли сложное, но единственно правильное решение: выводить людей пешком через вертикальные и наклонные выработки. В сопровождении специалистов ДВГСО ГСЧС работники шахты преодолели почти 7 километров подземных выработок. Спасательная операция продолжалась 6 часов.
После полуночи, в результате еще одного обесточивания остановилась другая шахта, в которой находилось 92 работника. Там горноспасатели работали уже по отработанной схеме: горняков поднимали на поверхность по принципу противовеса шахтной клети, операция длилась 4 часа.
Напомним, ранее из-за российского удара в Днепропетровской области были обесточены восемь шахт. Под землей осталось почти 2600 горняков, продолжается их подъем на поверхность.
Также сообщалось, что оккупанты 19 октября массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.
Также ранее, 26 августа, войска РФ нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.
Кроме этого, в этот же день враг обстрелял ряд населенных пунктов возле Доброполья. В результате там была обесточена часть местных шахт, сотни шахтеров оказались под землей. Впрочем, их удалось эвакуировать на поверхность.