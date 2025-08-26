Обстріл росіян знеструмив шахти на Донеччині: під землею залишаються 148 гірників

Російські війська сьогодні обстріляли низку населених пунктів Добропільської громади Донецької області. Внаслідок ударів знеструмило частину місцевих шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинеця та місцевий Телеграм-канал "Добропілля info".

Внаслідок атаки було знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників. За словами місцевих жителів, під удар потрапили Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка. Місцеві телеграм-канали пишуть, що місто Добропілля було атаковане, попередньо, чотирма авіабомбами. Як повідомляється, через обстріл у громаді виникли перебої з електропостачанням.