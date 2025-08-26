ua en ru
Обстріл росіян знеструмив шахти на Донеччині: під землею залишаються 148 гірників

Вівторок 26 серпня 2025 13:50
Обстріл росіян знеструмив шахти на Донеччині: під землею залишаються 148 гірників Фото: Обстріл Добропільської громади 26 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська сьогодні обстріляли низку населених пунктів Добропільської громади Донецької області. Внаслідок ударів знеструмило частину місцевих шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинеця та місцевий Телеграм-канал "Добропілля info".

Внаслідок атаки було знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників.

За словами місцевих жителів, під удар потрапили Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що місто Добропілля було атаковане, попередньо, чотирма авіабомбами.

Як повідомляється, через обстріл у громаді виникли перебої з електропостачанням.

Удар по Добропіллю

Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.

Також 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.

