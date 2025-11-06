Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині

Через російський удар у Дніпропетровській області знеструмлено вісім шахт. Під землею залишилось майже 2600 гірників, триває їх підйом на поверхню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників", - заявили у Міненерго.

Повідомляється, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

"Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. РФ продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку", - заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.