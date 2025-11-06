ua en ru
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині

Четвер 06 листопада 2025 14:26

Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині Фото: РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через російський удар у Дніпропетровській області знеструмлено вісім шахт. Під землею залишилось майже 2600 гірників, триває їх підйом на поверхню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників", - заявили у Міненерго.

Повідомляється, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

"Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. РФ продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку", - заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Росія атакує шахти

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти 19 жовтня масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Також раніше, 26 серпня, війська РФ завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Окрім цього, в цей же день ворог обстріляв низку населених пунктів біля Добропілля. Внаслідок цього там було знеструмлено частину місцевих шахт, сотні шахтарів опинилися під землею. Втім, їх вдалося евакуювати на поверхню.

Дніпропетровська область Електроенергія Вторгнення Росії до України
