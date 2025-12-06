У Кривому Розі через нічний удар РФ проблеми з водою та опаленням: що відомо

Вночі 6 грудня росіяни вдарили по енергооб'єкту у Кривому Розі. Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, через ракетне ураження одного з об'єктів енергетики сьогодні вночі стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій з відключенням та перезапуском цих об'єктів.

Також сталися масштабні гідроудари. На частині котелень вийшло з ладу обладнання.

"По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Це могли відчути жителі верхніх поверхів. Міськводоканал на параметри вже вийшов. З теплопостачання найбільше постраждав Інгулецький район, погоріло обладнання. З 02:00 ночі працюють ремонтники", - розповів Вілкул.

За його словами, вже запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою.

"Але для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пуско-налагоджувальних робіт у будинках - як при повному запуску на початку сезону. Прошу керуючі компанії та ОСББ за необхідності терміново провести цей перезапуск", - додав Вілкул.