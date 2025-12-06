ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Кривом Роге из-за ночного удара РФ проблемы с водой и отоплением: что известно

Кривой Рог, Суббота 06 декабря 2025 13:39
UA EN RU
В Кривом Роге из-за ночного удара РФ проблемы с водой и отоплением: что известно Фото: в Кривом Роге из-за удара РФ проблемы с водой и отоплением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 6 декабря россияне ударили по энергообъекту в Кривом Роге. Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики сегодня ночью произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов.

Также произошли масштабные гидроудары. На части котельных вышло из строя оборудование.

"По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал на параметры уже вышел. По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 ночи работают ремонтники", - рассказал Вилкул.

По его словам, уже запустили две последние крупные котельные по временной схеме.

"Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пуско-наладочных работ в домах - как при полном запуске в начале сезона. Прошу управляющие компании и ОСМД при необходимости срочно провести этот перезапуск", - добавил Вилкул.

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами и ракетами.

В частности, известно о прилетах в Фастове Киевской области. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура.

Были полностью разрушены железнодорожный вокзал и депо. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

Были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.

Западные области Украины также находились под атакой крылатых ракет РФ. Поэтому в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

Кроме того, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.

Подробнее о последствиях ночного обстрела - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине
Новости
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне