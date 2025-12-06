В Кривом Роге из-за ночного удара РФ проблемы с водой и отоплением: что известно
Ночью 6 декабря россияне ударили по энергообъекту в Кривом Роге. Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
По его словам, из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики сегодня ночью произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов.
Также произошли масштабные гидроудары. На части котельных вышло из строя оборудование.
"По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал на параметры уже вышел. По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 ночи работают ремонтники", - рассказал Вилкул.
По его словам, уже запустили две последние крупные котельные по временной схеме.
"Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пуско-наладочных работ в домах - как при полном запуске в начале сезона. Прошу управляющие компании и ОСМД при необходимости срочно провести этот перезапуск", - добавил Вилкул.
Обстрел Украины 6 декабря
Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами и ракетами.
В частности, известно о прилетах в Фастове Киевской области. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура.
Были полностью разрушены железнодорожный вокзал и депо. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.
Были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.
В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.
Западные области Украины также находились под атакой крылатых ракет РФ. Поэтому в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.
Кроме того, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.
