Кривий Ріг під ударами "Шахедів", росіяни атакують інфраструктуру

Російські війська сьогодні вдень, 12 січня, атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

Удари РФ по критичній інфраструктурі Кривого Рогу

Нагадаємо, що внаслідок чергових ударів росіян по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація склалась на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі.

Так, у ніч на суботу, 10 січня, російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури. Через це без енергопостачання залишилися окремі райони міста та околиць.

Станом на вечір 10 січня, у Кривому Розі було відновлено енергопостачання для 90% абонентів, які залишилися без енергії через нічний теракт російських окупантів.

До цього протягом 7 та 8 січня російські війська завдали по Кривому Рогу найпотужнішого удару за весь час повномасштабної війни.

Протягом дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад десять годин. Внаслідок атаки ворога були численні пошкодження та знеструмлення, однак майже все вже відновили.