В Кривому Розі майже повністю відновили світло після атаки РФ

В Кривому Розі ввечері 10 січня відновили енергопостачання для 90% абонентів, які залишилися без енергії через нічний теракт російських окупантів. Залишилося заживити всього 4,5 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram .

"Відновили енергопостачання на 90 відсотків з 45 тисяч абонентів, відключених на ранок в результаті ворожої атаки. Залишилося близько 4500. Працюємо далі. Чудові енергетики ДТЕК - велика подяка від всього міста!", - написав він.

Нагадаємо, що внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація - на Дніпропетровщині та в Києві й області.

Зокрема у ніч на суботу, 10 січня російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури. Через це без енергопостачання залишилися окремі райони міста та околиць.

До цього протягом 7 та 8 січня російські війська завдали по Кривому Рогу найпотужнішого удару за весь час повномасштабної війни. Протягом дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад десять годин. Внаслідок атаки ворога були численні пошкодження та знеструмлення, однак майже все вже відновили.