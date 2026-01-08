ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Кривий Ріг атакують балістикою

Кривий Ріг, Четвер 08 січня 2026 17:15
Кривий Ріг атакують балістикою Ілюстративне фото: люди під час повітряної тривоги в укритті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кривий Ріг опинився під загрозою балістичної атаки. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували швидкісну ціль, спрямовану на місто, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, а також голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

8 січня 2026 року Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Повідомлення про небезпечну ціль надійшла о 16:56, коли швидкісна ракета рухалася через Запорізьку область.

Близько 16:59 ПС ЗСУ підтвердили, що ціль спрямована на Кривий Ріг, і закликали мешканців залишатися в укриттях та суворо дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул також повідомив про небезпеку і закликав мешканців не залишати укриття, адже існує загроза повторних пусків.

Оновлення станом на 17:30

За оновленою інформацією від Повітряних сил, ворог атакує Кривий Ріг не лише балістикою, а й "Шахедами". Наразі відомо про дві групи.

Атака на Кривий Ріг

Зазначимо, що 7 січня 2026 року Кривий Ріг зазнав наймасованішої з початку повномасштабної війни атаки російських ударних безпілотників. Упродовж дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Сигнал небезпеки оголосили о 14:41. Відтоді й до 00:37 уже 8 січня місто перебувало під інтенсивною атакою з боку військ РФ.

Перші вибухи мешканці почули близько 16:00, останні - орієнтовно о 00:20.

Унаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двох із них госпіталізували.

Пошкоджень зазнали два приватні підприємства, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури.

Після кількагодинної атаки жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.

