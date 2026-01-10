Масштабний удар РФ по енергетиці: що зараз зі світлом у Києві та на Дніпропетровщині

Внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація - на Дніпропетровщині та в Києві й області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та ДТЕК .

За інформацією Міненерго, вночі ворог вкотре атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів у Дніпропетровській області було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

У Києві та Київській області тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки. За минулу добу енергетикам вдалося повернути світло більш ніж 350 тисячам споживачів у столиці.

Водночас на Київщині досі без електроенергії залишаються близько 10 тисяч споживачів, переважно у Броварському районі.

Відключення у Києві: де діють аварійні графіки

Через пошкодження електромереж:

на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення;

на правобережжі столиці застосовуються графіки погодинних відключень.

У більшості регіонів України наразі діють вимушені обмеження - графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Прифронтові регіони: найскладніша ситуація

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. Там відновлення електропостачання суттєво ускладнене через постійні бойові дії.

Аварійно-відновлювальні роботи по всій країні тривають цілодобово - енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути світло.

Дніпропетровщина: понад 100 тисяч родин без світла

За даними ДТЕК, через нічну атаку без електропостачання тимчасово залишилися близько 100 тисяч родин у Дніпропетровській області.

Зокрема, без світла опинилися:

частина мешканців лівого берега Дніпра;

Саксаганський район Кривого Рогу;

частина Покровського району міста.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.

Станом на 09:00 у місті Дніпро вже заживили майже 17 тисяч осель. Роботи з відновлення електропостачання на Дніпропетровщині тривають.