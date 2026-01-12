ua en ru
Кривой Рог под ударами "Шахедов", россияне атакуют инфраструктуру

Понедельник 12 января 2026 13:45
Кривой Рог под ударами "Шахедов", россияне атакуют инфраструктуру Фото: войска РФ атакуют инфраструктуру в Кривом Роге (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 12 января, атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог снова под шахедной атакой. Все слышали взрывы", - отметил Вилкул.

По сообщению председателя Совета обороны Кривого Рога, россияне в городе атакуют объекты инфраструктуры.

Удары РФ по критической инфраструктуре Кривого Рога

Напомним, что в результате очередных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация сложилась на Днепропетровщине, в частности в Кривом Роге.

Так, в ночь на субботу, 10 января, российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры. Из-за этого без энергоснабжения остались отдельные районы города и окрестностей.

По состоянию на вечер 10 января, в Кривом Роге было восстановлено энергоснабжение для 90% абонентов, которые остались без энергии из-за ночного теракта российских оккупантов.

До этого в течение 7 и 8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу мощнейший удар за все время полномасштабной войны.

В течение дня и вечера в городе прогремели десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более десяти часов. В результате атаки врага были многочисленные повреждения и обесточивание, однако почти все уже восстановили.

