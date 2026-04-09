Крипта для Путіна: як Росія через африканські країни виводить гроші з-під санкцій

Росія розширює інструменти обходу санкцій, виводячи частину міжнародних розрахунків у криптоплатіжні канали через країни Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що відомо про платформу A7

За даними джерел, Москва просуває в Нігерії та Зімбабве платформу A7 як альтернативний механізм для зовнішніх платежів.

Йдеться про розрахунки через стейблкоїни та боргові інструменти. Їх складніше відстежувати і блокувати, на відміну від класичних транзакцій.

Зв’язки з підсанкційними структурами

A7 пов’язують із підсанкційним російським "Промсвязьбанком" і пов’язаним з РФ молдовським політиком Іланом Шором.

Платформу можуть використовувати не лише для зручніших платежів, а й для обходу санкцій і виведення частини фінансових операцій з-під контролю.

Чому саме Африка

Після відключення від SWIFT і посилення санкцій США Росія системно шукає способи зменшити залежність від банків і фінансових маршрутів, що перебувають під західним контролем.

Африка стала одним із ключових напрямків через швидке зростання криптоплатежів, попит на дешеві міжнародні перекази та слабшу регуляцію транскордонних фінансових операцій.