Угорщина та РФ уклали таємний 12-пунктний план: що передбачено документом

01:49 09.04.2026 Чт
Угорська опозиція б’є на сполох через "московський протокол"
aimg Катерина Коваль
Угорщина та РФ уклали таємний 12-пунктний план: що передбачено документом Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)

Угорський уряд підписав з Росією угоду, що передбачає розширення двосторонніх економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що передбачає 12-пунктний план

Документ, який не публікувався раніше, був підписаний міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та міністром охорони здоров’я РФ Михайлом Мурашком у грудні 2025 року в Москві. Він окреслює масштабне зближення в таких сферах, як:

  • енергетика - спільні проєкти в нафтовій, газовій та ядерній сферах, а також будівництво нових електростанцій та водневих проєктів;

  • торгівля - прагнення "змінити негативний тренд" у двосторонній торгівлі, що впав через санкції ЄС;

  • освіта - посилення викладання російської мови, імпорт вчителів з РФ, взаємне визнання кваліфікацій та обмін студентами;

  • культура та спорт - обмінні програми, співпраця в цирковому мистецтві, план спільних спортивних заходів на 2026-2027 роки.

Політичний контекст

Зустріч у Москві відбулася в рамках 16-го засідання Російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка працює з 2005 року.

Попереднє засідання було у вересні 2024 року, а до того - в листопаді 2021 року (розрив збігається з початком повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року).

Напередодні парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, опозиційний кандидат Петер Мадяр використовує цей факт проти Віктора Орбана, звинувачуючи його у "відвертій зраді" через тісні зв’язки з Кремлем.

Реакція Будапешта

"Двостороннє співробітництво Угорщини керується національними інтересами, а не будь-яким тиском з боку вкрай упереджених ліберальних мейнстрімних медіа. Продовжуйте свою упереджену роботу!", - відповів Сійярто на запит Politico.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв про готовність надати російському диктатору Володимиру Путіну всю необхідну допомогу для "врегулювання" війни в Україні.

Крім того, колишній представник кримінального світу Угорщини розповів про зв’язки Орбана з підпільними колами Будапешта в 1990-х роках.

За його словами, саме ці структури нібито могли фінансувати політичну діяльність майбутнього прем’єра на початку його кар’єри.

Володимир Путін Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан
