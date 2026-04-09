Угорщина та РФ уклали таємний 12-пунктний план: що передбачено документом

Угорський уряд підписав з Росією угоду, що передбачає розширення двосторонніх економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Що передбачає 12-пунктний план

Документ, який не публікувався раніше, був підписаний міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та міністром охорони здоров’я РФ Михайлом Мурашком у грудні 2025 року в Москві. Він окреслює масштабне зближення в таких сферах, як:

енергетика - спільні проєкти в нафтовій, газовій та ядерній сферах, а також будівництво нових електростанцій та водневих проєктів;

торгівля - прагнення "змінити негативний тренд" у двосторонній торгівлі, що впав через санкції ЄС;

освіта - посилення викладання російської мови, імпорт вчителів з РФ, взаємне визнання кваліфікацій та обмін студентами;

культура та спорт - обмінні програми, співпраця в цирковому мистецтві, план спільних спортивних заходів на 2026-2027 роки.

Політичний контекст

Зустріч у Москві відбулася в рамках 16-го засідання Російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка працює з 2005 року.

Попереднє засідання було у вересні 2024 року, а до того - в листопаді 2021 року (розрив збігається з початком повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року).

Напередодні парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, опозиційний кандидат Петер Мадяр використовує цей факт проти Віктора Орбана, звинувачуючи його у "відвертій зраді" через тісні зв’язки з Кремлем.

Реакція Будапешта

"Двостороннє співробітництво Угорщини керується національними інтересами, а не будь-яким тиском з боку вкрай упереджених ліберальних мейнстрімних медіа. Продовжуйте свою упереджену роботу!", - відповів Сійярто на запит Politico.