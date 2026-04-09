Росіянам заборонили гуркотіти по батареях: пропонують "стукати" письмово

У РФ росіян каратимуть за стукіт по батареях уночі штрафуючи від 1 до 3 тисяч рублів. Наполегливих любителів гуркотіти в нічний час для боротьби з шумними сусідами чекатиме штраф 4-5 тисяч рублів і вище, залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Якщо третя сторона викличе поліцію, то і "вихователям" і сусідам, що шумлять, загрожує адмінвідповідальність. Про це заявив член комітету Держдуми з питань будівництва та ЖКГ Олександр Якубовський. За його словами, до відповідальності притягуватимуть навіть за шум через інженерні системи.

"При цьому під відповідальність підпадають не тільки очевидні джерела шуму, такі як гучна музика або ремонт, але й будь-які дії, що створюють дискомфорт для сусідів, у тому числі через інженерні системи будинку, якщо доведено умисел", - заявив чиновник РФ.

Замість цього людям, яким заважають сусіди у нічний час рекомендується все фіксувати та викликати поліцію. Також можна подати особисту письмову заяву дільничному інспектору. Якщо стукіт чує весь під'їзд, то треба написати спільну заяву.

Проте шум по батареї може бути викликаний не сусідами, а технічною несправністю. В такому випадку слід звернутись до керуючої компанії.

Що передувало посиленню правил у РФ

Останніми роками російська влада активно посилює житлове законодавство, збільшуючи повноваження контролюючих органів. Штрафи за порушення правил користування житлом стають одним із головних інструментів наповнення бюджетів.

Які штрафи в Україні за шум вночі

За надмірний галас, гучну музику чи нічний ремонт порушникам в громадських місцях чи багатоповерхівках українцям теж загрожують штрафи та навіть конфіскація обладнання.

Згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення час розділено на "денний" та "нічний".

Нічний час: з 22:00 до 08:00.

У цей період заборонено гучно співати, кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та влаштовувати салюти.

Ремонтні роботи: їх можна проводити лише у робочі дні з 08:00 до 21:00.

Вихідні та свята: проведення ремонтів, що створюють шум, заборонено цілодобово.

Проте є виняток. Ремонт у вихідні можливий лише за умови, що ви отримали згоду від усіх сусідів прилеглих квартир.

Поліція має право скласти протокол, якщо рівень шуму перевищує встановлені санітарні норми. Суми штрафів залежать від статусу порушника та частоти інцидентів.

Для звичайних громадян: перше порушення - попередження або штраф від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів (85 – 255 гривень).

Повторне порушення протягом року: штраф від 15 до 30 мінімумів (255 - 510 гривень) з обов'язковою конфіскацією джерела шуму (колонки, перфоратора тощо).

Для підприємств та ФОП: перше порушення - штраф від 15 до 30 мінімумів (255 - 510 гривень). Повторне порушення - від 50 до 100 мінімумів (850 - 1700 гривень) із конфіскацією обладнання.

Допустимі норми шуму: скільки децибелів дозволено

Рівень звуку в житлових приміщеннях вимірюється в децибелах (дБА). Якщо шум здається вам занадто гучним, можна замовити експертизу в Держпродспоживслужбі.

У житлових кімнатах: вдень - до 55 дБА, вночі - до 45 дБА.

На прилеглих територіях: вдень - до 70 дБА, вночі - до 60 дБА.

Для порівняння: звичайна розмова — це приблизно 40 дБА, а робота перфоратора може сягати 100 дБА. Отже, будівельні роботи майже завжди порушують нічні та вихідні норми тиші.