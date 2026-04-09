Крипта для Путина: как Россия через африканские страны выводит деньги из-под санкций
Россия расширяет инструменты обхода санкций, выводя часть международных расчетов в криптоплатежные каналы через страны Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что известно о платформе A7
По данным источников, Москва продвигает в Нигерии и Зимбабве платформу A7 как альтернативный механизм для внешних платежей.
Речь идет о расчетах через стейблкоины и долговые инструменты. Их сложнее отслеживать и блокировать, в отличие от классических транзакций.
Связи с подсанкционными структурами
A7 связывают с подсанкционным российским "Промсвязьбанком" и связанным с РФ молдавским политиком Иланом Шором.
Платформу могут использовать не только для более удобных платежей, но и для обхода санкций и вывода части финансовых операций из-под контроля.
Почему именно Африка
После отключения от SWIFT и ужесточения санкций США Россия системно ищет способы уменьшить зависимость от банков и финансовых маршрутов, находящихся под западным контролем.
Африка стала одним из ключевых направлений из-за быстрого роста криптоплатежей, спроса на дешевые международные переводы и более слабой регуляции трансграничных финансовых операций.
