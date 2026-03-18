У Криму зірвали постачання російських військ на Запорізький напрямок, - АТЕШ

Агенти підпілля влаштували чергову диверсію у Криму. Партизани вивели з ладу тепловоз поблизу Сімферополя, що призвело до зриву постачання російських військ на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.
"Наші агенти знищили локомотив на залізничній станції поблизу Сімферополя. Локомотив не підлягає швидкому ремонту", - розповіли у русі.
Операцію провели напередодні 18 березня - дати, яку Росія відзначає як "день возз'єднання" Криму.
В "АТЕШ" пояснили, що ця залізнична гілка використовується для постачання російських підрозділів на запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії. Саме через цей вузол мала пройти чергова партія боєприпасів, запчастин і витратних матеріалів для військової техніки.
"Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки - підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що вдарило по їх можливостях на передовій", - підсумували в "АТЕШ".
Фото: агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці поблизу Сімферополя t.me/atesh
Агенти підпілля регулярно завдають ударів по об’єктах російських окупантів, зокрема по їхній логістиці.
Раніше рух "АТЕШ" знищив тепловоз, який забезпечував постачання російських військ на Куп’янському напрямку.
Крім того, партизани провели диверсію на залізниці в Бєлгородській області, що призвело до зупинки перекидання боєприпасів, пального та інших вантажів для армії РФ.
Також агенти "АТЕШ" влаштували диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.