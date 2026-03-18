Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление, - АТЕШ

09:50 18.03.2026 Ср
2 мин
"Партизаны сорвали переброску ресурсов РФ перед 18 марта
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: в Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление (росСМИ)

Агенты подполья устроили очередную диверсию в Крыму. Партизаны вывели из строя тепловоз вблизи Симферополя, что привело к срыву снабжения российских войск на Запорожском направлении.

"Наши агенты уничтожили локомотив на железнодорожной станции вблизи Симферополя. Локомотив не подлежит быстрому ремонту", - рассказали в движении.

Операцию провели накануне 18 марта - даты, которую Россия отмечает как "день воссоединения" Крыма.

В "АТЕШ" объяснили, что эта железнодорожная ветка используется для снабжения российских подразделений на запорожском направлении, где идут активные боевые действия. Именно через этот узел должна была пройти очередная партия боеприпасов, запчастей и расходных материалов для военной техники.

"Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки - подразделения остались без планового пополнения запасов, что ударило по их возможностям на передовой", - подытожили в "АТЕШ".

Фото: агенты "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге вблизи Симферополя t.me/atesh

Диверсии "АТЕШ" на железной дороге

Агенты подполья регулярно наносят удары по объектам российских оккупантов, в частности по их логистике.

Ранее движение "АТЕШ" уничтожило тепловоз, который обеспечивал снабжение российских войск на Купянском направлении.

Кроме того, партизаны провели диверсию на железной дороге в Белгородской области, что привело к остановке переброски боеприпасов, горючего и других грузов для армии РФ.

Также агенты "АТЕШ" устроили диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

Больше по теме:
КрымЗапорожская областьВойска РФпартизаныВойна России против Украины