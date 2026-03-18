ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление, - АТЕШ

09:50 18.03.2026 Ср
2 мин
"Партизаны сорвали переброску ресурсов РФ перед 18 марта
aimg Ірина Глухова
В Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление, - АТЕШ Фото иллюстративное: в Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление (росСМИ)

Агенты подполья устроили очередную диверсию в Крыму. Партизаны вывели из строя тепловоз вблизи Симферополя, что привело к срыву снабжения российских войск на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

"Наши агенты уничтожили локомотив на железнодорожной станции вблизи Симферополя. Локомотив не подлежит быстрому ремонту", - рассказали в движении.

Операцию провели накануне 18 марта - даты, которую Россия отмечает как "день воссоединения" Крыма.

В "АТЕШ" объяснили, что эта железнодорожная ветка используется для снабжения российских подразделений на запорожском направлении, где идут активные боевые действия. Именно через этот узел должна была пройти очередная партия боеприпасов, запчастей и расходных материалов для военной техники.

"Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки - подразделения остались без планового пополнения запасов, что ударило по их возможностям на передовой", - подытожили в "АТЕШ".

Фото: агенты "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге вблизи Симферополя t.me/atesh

Диверсии "АТЕШ" на железной дороге

Агенты подполья регулярно наносят удары по объектам российских оккупантов, в частности по их логистике.

Ранее движение "АТЕШ" уничтожило тепловоз, который обеспечивал снабжение российских войск на Купянском направлении.

Кроме того, партизаны провели диверсию на железной дороге в Белгородской области, что привело к остановке переброски боеприпасов, горючего и других грузов для армии РФ.

Также агенты "АТЕШ" устроили диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
