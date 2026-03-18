В Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление, - АТЕШ

Агенты подполья устроили очередную диверсию в Крыму. Партизаны вывели из строя тепловоз вблизи Симферополя, что привело к срыву снабжения российских войск на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram .

"Наши агенты уничтожили локомотив на железнодорожной станции вблизи Симферополя. Локомотив не подлежит быстрому ремонту", - рассказали в движении.

Операцию провели накануне 18 марта - даты, которую Россия отмечает как "день воссоединения" Крыма.

В "АТЕШ" объяснили, что эта железнодорожная ветка используется для снабжения российских подразделений на запорожском направлении, где идут активные боевые действия. Именно через этот узел должна была пройти очередная партия боеприпасов, запчастей и расходных материалов для военной техники.

"Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки - подразделения остались без планового пополнения запасов, что ударило по их возможностям на передовой", - подытожили в "АТЕШ".

Фото: агенты "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге вблизи Симферополя t.me/atesh