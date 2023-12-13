У Криму російські силовики обшукали та затримали місцевого імама
Сьогодні вранці російські силовики провели обшук у будинку імама Ісмаїла Юрдамова у селі Привітне Кіровського району, що в Криму. Після цього чоловіка затримали та відвезли до відділка поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
"Вранці близько шостої почався обшук будинку. За годину він закінчився, люди в камуфляжі посадили його в "Газель" і відвезли в селищну мечеть. У мечеті теж обшукали, все там переглянули. Потім його пересадили в іншу машину і поїхали в бік Кіровського. Де він зараз - родичі не знають", - повідомив громадський захисник Мустафа Сейдалієв.
Як стверджує дочка затриманого імама Гульсума Юрдамова, силовики відмовились називати причини обшуку, після чого забрали у всіх членів сім'ї мобільні телефони.
"Постукали, сказали, що поліція. Дали час, щоб одягнутися і зайшли. Нічого не пояснювали, на всі запитання відповідали, що "скоро підійдуть, вам усе пояснять". Але ніхто так і не підійшов", - говорить вона.
Зазначається, що дружина затриманого страждає на онкологічне захворювання.
Репресії Росії
Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили терор та репресії проти кримських татар та жителів Криму. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Росія незаконно утримує 180 політв'язнів. Більшість із них - кримські татари.
Центр національного спротиву також повідомляв, що у Криму росіяни проводять так звані "контрдиверсійні заходи", які направлені проти жителів, які нелояльні до влади РФ.
У серпні повідомлялося, що російські загарбники проводять масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукують будинки кримських татар.
Нещодавно ми повідомляли про те, що у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ провела обшуки та затримали трьох членів мусульманської релігійної громади "Алушта".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.