У Криму російські силовики обшукали та затримали місцевого імама

Сьогодні вранці російські силовики провели обшук у будинку імама Ісмаїла Юрдамова у селі Привітне Кіровського району, що в Криму. Після цього чоловіка затримали та відвезли до відділка поліції.

"Вранці близько шостої почався обшук будинку. За годину він закінчився, люди в камуфляжі посадили його в "Газель" і відвезли в селищну мечеть. У мечеті теж обшукали, все там переглянули. Потім його пересадили в іншу машину і поїхали в бік Кіровського. Де він зараз - родичі не знають", - повідомив громадський захисник Мустафа Сейдалієв.

Як стверджує дочка затриманого імама Гульсума Юрдамова, силовики відмовились називати причини обшуку, після чого забрали у всіх членів сім'ї мобільні телефони.

"Постукали, сказали, що поліція. Дали час, щоб одягнутися і зайшли. Нічого не пояснювали, на всі запитання відповідали, що "скоро підійдуть, вам усе пояснять". Але ніхто так і не підійшов", - говорить вона.

Зазначається, що дружина затриманого страждає на онкологічне захворювання.