У Криму росіяни затримали трьох членів мусульманської релігійної громади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faceboo k громадського об'єднання "Кримська солідарність".

Як повідомляється, йдеться про імама Юсуфа Аширова, а також двох членів громади Вілена Усеїнова та Зінура Аппазова. Всі вони мешкають у селі Верхня Кутузівка.

"Сьогодні у моєї сестри відбувається обшук. Її чоловік - Усеїнов Вілен Усеїнович, 1981 року народження. У сім'ї четверо дітей. Також у будинку проживає мама Вілена, пенсіонерка із постійним артеріальним тиском. Але нікого із родичів зараз до них у будинок не пропускають, сказали, що не зобов'язані ні перед ким звітувати та вигнали з двору", - розповіла родичка Усеїнова Фатіма Гафарова.

За інформацією правозахисників, наразі кримські татари перебувають у статусі затриманих, але які звинувачення їм висуваються - невідомо. Аширова, Усеїнова та Аппазова відвезли співробітники Центру з протидії екстремізму до відділу поліції в Алушті.

Як зазначає "Кримська солідарність", релігійна громада зазнає тиску не вперше. У червні 2020 року імама Аширова оштрафували за незаконну місіонерську діяльність на 5 тисяч рублів.

У серпні Представництво президента України в Криму повідомляло про 180 незаконно затриманих мешканців півострова. З них 117 - кримські татари.

Репресії Росії

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили терор та репресії проти кримських татар та жителів Криму. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Росія незаконно утримує 180 політв'язнів. Більшість із них - кримські татари.

Центр національного спротиву також повідомляв, що у Криму росіяни проводять так звані "контрдиверсійні заходи", які направлені проти жителів, які нелояльні до влади РФ.

У серпні повідомлялося, що російські загарбники проводять масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукують будинки кримських татар.