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Росіяни посилюють репресії в Криму: з початку року затримано понад 100 людей

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Неділя 20 серпня 2023 05:15
Росіяни посилюють репресії в Криму: з початку року затримано понад 100 людей Фото: в Криму посилюють репресії проти нелояльних мешканців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють "контрдиверсійні заходи", які направлені проти нелояльного до влади РФ населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни збільшують кількість "поліціаїв", чиєю задачею є пошук українського підпілля. Крім цього, вони відслідковують будь-які прояви критики російського диктатора Володимира Путіна. З початку року вони затримали понад 100 мешканців через підозри у "нелояльності".

"За півтора роки повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про "плановість маневрів" й "жести доброї волі", - йдеться в повідомленні.

Відтак, щоб зупинити зростання критичних настроїв на півострові, місцеві гауляйтери збільшують заохочення колаборантів, щоб ті писали доноси на сусідіів.

Ситуація в Криму

Останніми місяцями в Криму частішають вибухи - ЗСУ атакують флот та військову інфраструктуру ворога. Так, в рамках операції СБУ 4 серпня було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

А 18 серпня вибухи лунали неподалік Євпаторії, а також лунали черги з великокаліберної зброї.

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