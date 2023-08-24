У Бахчисараї росіяни проводять масштабні обшуки у кримських татар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

Як зазначається, окупанти прийшли з обшуками до активістів "Кримської солідарності" та родичів політв'язнів.

Обшуки проводять у Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова. Станом на ранок 24 серпня відомо, що кількох активістів росіяни затримали та відвезли до окупованого Сімферополя.

Правозахисниця Муміне Салієва зазначила, що окупанти діють за класичним для них сценарієм, застосовуючи репресії та тиск на позицію і віру.

Дружина активіста Ельдара Якубова повідомила, що російські силовики прийшли зранку, вилучили телефони та планшети, а потім забрали чоловіка.

"... вони зачитали протокол, в якому була озвучена стаття 205.5, зачитали кілька прізвищ. Слідчий був Костін Дмитро Олексійович. Провели обшук, також взяли документи чоловіка - паспорт та документи про освіту. Вилучили два планшети та телефон чоловіка. Діти хворіють на вірусну інфекцію, вони сильно кашляли і плакали. У старшого сина піднялася температура 39, ми викликали швидку. Сказали, що забрали чоловіка на Франка до Сімферополя", - розповіла жінка.

Фото: росіяни проводять обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Репресії Росії

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили терор та репресії проти кримських татар та жителів Криму. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Росія незаконно утримує 180 політв'язнів. Більшість із них - кримські татари.

Центр національного спротиву також повідомляв, що у Криму росіяни проводять так звані "контрдиверсійні заходи", які направлені проти жителів, які нелояльні до влади РФ.

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