В Крыму российские силовики обыскали и задержали местного имама

Сегодня утром российские силовики провели обыск в доме имама Исмаила Юрдамова в селе Приветное Кировского района Крыма. После этого мужчину задержали и отвезли в отделение полиции.

"Утром около шести начался обыск дома. Через час он закончился, люди в камуфляже посадили его в "Газель" и отвезли в поселковую мечеть. В мечети тоже обыскали, все там пересмотрели. Затем его пересадили в другую машину и поехали в сторону Кировского. Где он сейчас - родственники не знают", - сообщил общественный защитник Мустафа Сейдалиев.

Как утверждает дочь задержанного имама Гульсума Юрдамова, силовики отказались называть причины обыска, после чего у всех членов семьи забрали мобильные телефоны.

"Постучали, сказали, что полиция. Дали время, чтобы одеться и зашли. Ничего не объясняли, на все вопросы отвечали, что "скоро подойдут, вам все объяснят". Но никто так и не подошел", - говорит она.

Отмечается, что жена задержанного страдает онкологическим заболеванием.